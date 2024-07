Rivoluzione sui mezzi pubblici Abbonamento con nome diverso | L’alias evita la discriminazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In città, da oggi, è possibile utilizzare l’identità alias suilocali. Grazie a una nuova procedura di Tper – insieme all’ufficio Pari opportunità e differenze di genere, diritti Lgbt del Comune –, è possibile richiedere o aggiornare l’per il trasporto pubblico locale con il proprioelettivo, sostituendo automaticamente ildi genere o anagrafico. "Un passo in avanti rispetto ad altre esperienze in giro per l’Italia che a noi non sono sembrate sufficienti", afferma la vicesindaca Emily Clancy. Una piccolamirata a eliminare "situazioni di disagio – continua Clancy – e forme dilegate all’identità di genere all’interno dei". "Una concreta attuazione delle nostre politiche di inclusione", dice Giuseppina Gualtieri, presidente di Tper.