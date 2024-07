Reazione a catena Forza e Coraggio vincono ma sui social è delirio | Dobbiamo estinguerci

Leggi tutta la notizia su tvzap

News tv. "",ma sui. Due squadre composte da tre giocatori si sfidano in una serie di performance nelle quali devono mettere alla prova la conoscenza l'uno dell'altro e aggiudicarsi il montepremi accumulato risolvendo lafinale. Sono queste le caratteristiche alla base del game show di Rai 1, condotto da Pino Insegno. I campioni sono i, la cui vittoria ha sto il panico sui. "",ma suiNella nuova puntata di, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1 martedì 2 luglio 2014, i Lucchetti (Jacopo, Alessandro, Michele), dopo aver vinto per due sere il montepremi, hanno lasciato il posto alle(Marialaura, Rossella e Assunta), che arrivano da Cosenza e hanno scelto questo nome perché è la loro filosofia di vita.