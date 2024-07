Raum diffida del brillante Yamal prima della resa dei conti Germania-Spagna a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024)-07-01 16:01:08 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il terzino tedesco Davidha elogiato la “qualità brutale” di Laminedopo un’altraprestazione dell’ala spagnola sedicenne ieri sera.ha giocato tutti i 90 minutipartita in cui lasi è qualificata ai quarti di finale sconfiggendo la Georgia per 4-1 a Colonia, realizzando il secondo gol con un cross preciso per Fabian Ruiz che ha segnato di testa. Il ragazzo del Barcellona è stato uno dei giocatori più in vista del torneo, nonostante la sua giovane età, e, che sarà l’avversario diretto sulla fascia sinistraquando le due squadre si incontreranno nei quarti di finale venerdì sera, è un suo grande fan.