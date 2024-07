Questi dispositivi ti faranno dormire finalmente bene ma proprio bene

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un buon sonno non serve solo a ricaricare le batterie, «ma a consentire all'organismo di attivare diversi, importanti processi di rigenerazione e di riparazione durante la notte». Ecco perché il tema è molto sentito dai biohacker, tra cui l'italiano Stefano Sartori, che lavora con atleti olimpionici, ha collaborato con brand come Ferrari e Poste Italiane ed è Manager dell’innovazione riconosciuto dall’ex Ministero per lo Sviluppo Economico (oggi Mimit). E che è un grande esperto di device che aiutano a: poiché li testa tutti di persona, appena arrivano sul mercato e talvolta anche prima, ci è sembrata la persona giusta a cui chiedere quali sono i migliori in assoluto. Ed ecco, a seguire, la sua top 20. Con una premessa: «I device si dividono sostanzialmente in tre categorie, cioè quelli che favoriscono il rilassamento e preparano al sonno; iche lo monitorano, a cui devono ovviamente seguire eventuali, opportuni cambiamenti nello stile di vita.