Penisola Sorrentina Eav in sciopero | rischio paralisi Confcommercio e Atex | Precettare i lavoratori

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Domenica 7 luglio lasi paralizzerà a causa dellodell’Eav indetto dai sindacati autonomi. Sara’ un inferno che esploderà in una situazione già esplosiva. La domenica la Stataleè totalmente intasata. I vertici delle associazioniCampania eSorrento, Sergio Fedele e Vincenzo Ercolano, si sono appellati ai sindaci dei Comuni dellaaffinché facciano una richiesta immediata al Prefetto di Napoli per valutare la possibilità diEav per questoa causa della attuale situazione per evitare conseguenze pesantissime per residenti e turisti che impattano sulla sicurezza,sulla sanità, sull’ordine pubblico, sull’economia complessiva di una Zona a Turismo Prevalente.