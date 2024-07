Operazione antimafia ad Aprilia 25 arresti per estorsioni e traffico di droga C’è anche il sindaco Principi sostenuto dal centrodestra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) C’èildel comune di, Lanfranco, tra le 25 persone raggiunte da misure cautelari durante una maxidella Dia in provincia di Latina. Le accuse che sono valse glidomiciliari al primo cittadino, eletto a maggio del 2023 con il sostegno deldopo una lunga permanenza in Consiglio comunale come consigliere, riguardano stando all’ordinanza firmata dal Gup di Velletri Patrone reati contro la pubblica amministrazione e ostacolo al libero esercizio del voto. Le persone coinvolte dalle misure emesse dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Dda sono accusate di far parte di un’associazione mafiosa radicata nella città pontina finalizzata a, usura, reati contro la pubblica amministrazione edi stupefacenti.