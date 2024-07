Olimpiadi Parigi 2024 | nuovi convocati azzurri per tuffi nuoto di fondo e nuoto artistico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Gliqualificati per lediraggiungono quota 357, con 188 uomini e 169 donne in 34 discipline totali. Il Coni ha difatti comunicato la lista degli atleti italianiper i, ildie il, per un team nostrano sempre più competitivo in vista dell’attesa spedizione olimpica. Riccardo Giovannini, Lorenzo Marsaglia, Andreas Sargent Larsen, Giovanni Tocci, Elena Bertocchi, Mia Biginelli, Sarah Jodoin Di Maria e Chiara Pellacani saranno i tuffatori rappresentanti dell’Italia ai Giochi, tra piattaforma 10 metri maschile e femminile, trampolino 3 metri individuale e sincro maschile e femminile. Per quanto riguarda il, invece, i protagonisti saranno Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Giulia Gabrielleschi e Ginevra Taddeucci, tutti in gara nella 10 km di categoria.