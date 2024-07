Nordio | Nessun decreto svuotacarceri ma istituti di detenzione più umani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024), madipiù. Il ministro della Giustizia Carloè netto sugli obiettivi delappena approvato dal Consiglio dei Ministri, e sulle novità legate alla semplificazione delle procedure per il rilascio della libertà anticipata dei detenuti sottolinea: «a indulgenza gratuita, né sconti automatici e lineari di pena». Oltre al taglio alla burocrazia per la libertà anticipata, ilprevede, tra l'altro, un aumento dei colloqui telefonici con i familiari, l'assunzione di mille agenti di polizia penitenziaria e la creazione del cosiddetto 'Albo delle comunità', composto da strutture residenziali, idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di detenuti tossicodipendenti o con disagio psichico che hanno i requisiti per accedere ai domiciliari o a misure penali di comunità, ma non hanno una casa o struttura idonee allo scopo.