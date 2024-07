No alle divisioni promuoviamo la vongola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Nessun intento divisivo, ma solo la volontà di promuovere il prodotto". Con questo principio il Co.Ge.Vo di Ancona interviene per chiarire il senso del Festival dellaorganizzato a Civitanova dal 5 al 7 luglio, con interventi tecnici e con degustazioni, patrocinato dal Comune. Evento che però ha visto insorgere il consorzio deiri civitanovesi, che si sono sentiti esclusi. "Ci siamo confrontati – spiegano dal Co.Ge.Vo dorico – con l’assessore Francesco Caldaroni per questa iniziativa che in un primo momento si doveva tenere dal 21 al 23 giugno poi, per questioni organizzative, la data è slittata a luglio. Quando siamo stati contattati sapevamo che il prodotto doveva essere conferito da entrambi i consorzi, di Ancona e di Civitanova, ma la data è stata procrastinata e a quel punto non è stato più possibile utilizzare vongole pescate nel compartimento civitanovese perché in fermo pesca, e si è allora deciso di portare il prodotto del Co.