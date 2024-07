Milano Roastery – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024)Piazzale delle Medaglie d’Oro, 3 – 20135Tel. 02/84131149 Sito Internet: Tipologia: caffetteria Prezzi: caffè 1,30€, monorigine del mese 2,50€, cappuccino 1,70€, brioche 1,80€ Chiusura: Domenica OFFERTA Ubicata a due passi dalla fermata Porta Romana della metro gialla, questa caffetteria si conferma un valido indirizzo dove fare (soprattutto) colazione, ma in cui, volendo, ci si può fermare anche in altri orari per una pausa salata. Essendo una torrefazione artigianale, l’attenzione verso i caffè specialty è alta, così come dimostrato dal buon monorigine Guatemala (caffè del mese) che abbiamo scelto per il nostro espresso: crema densa e persistente, nota acidula e buon corpo. Lievemente sbilanciato sul latte il cappuccino, comunque ben fatto e con una schiuma densa e setosa.