Marmolada la tragedia due anni dopo Carlo Budel | Un rumore spaventoso come un terremoto Così ricorderemo le vittime

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Trento, 3 luglio 2024 - A duedalladella, oggi cosa si vede? “Il buco sul ghiacciaio. In questi giorni no, perché continua a nevicare”.vive in vetta alla Regina delle Dolomiti, a oltre 3.300 metri. Gestore del rifugio Capanna Punta Penia. Testimone della strage che il 3 luglio 2022 uccise 11 alpinisti e ne ferì altri otto. Ha postato i suoi ricordi, la foto dell’amico Paolo Dani. “Paolino era una persona stupenda. Ma tutte le guide alpine sono persone stupende”. Non le pesa vivere nel rifugiola strage? “No, mi pesa pensare pensare che ci sono troppi interessi economici in montagna”. A che distanza si trova dal luogo del distacco? “In linea d’aria saranno 300 metri”. Che ricordi ha di quel giorno? “Ero al rifugio, era una domenica e c’era tanta gente.