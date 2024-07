Malignant come finisce il film horror? Chi è davvero Gabriel?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilcon la rivelazione chevive in Madison, emerge dalla sua nuca e prende completamente controllo del suo corpo; difatti,è in grado di mantenere Madison in uno stato di trance mentre compie le sue azioni malvagie. Pensa di essere riuscito a uccidere Sidney e Serena, ma alla fine ci viene mostrato che si tratta solo di visioni che Madison proietta su di lui. Nei videotape del Dr. Weaver,viene descrittoun gemello parassita, simile a un tumore, che vive a spese di Madison. Non è completamente formato: è solo un volto sulla parte posteriore della sua testa, con una gabbia toracica sulla parte superiore della schiena e due braccia corte e deformi. I medici non potevano eliminaresenza uccidere Madison, quindi hanno rimosso quanto più possibile del “cancro” e hanno spinto il resto del tumore nel cranio di Madison.