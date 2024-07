Malagò | Dovete chiedere a Gravina se si ricandida in Figc

Leggi tutta la notizia su sportface

A margine della presentazione al Cpo 'Giulio Onesti' della squadra olimpica Fijlkam, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato del futuro di Gabriele Gravina in vista dell'assemblea elettiva della Federcalcio: "Non mi sembra corretto parlare di cose private. Chiedete a lui se si ricandiderà o meno e vi risponderà". Sulla data del 4 novembre: "Era la prima disponibile, semplice buonsenso". Infine, il numero 1 del Coni ha commentato la possibilità che Gigi Buffon lasci il ruolo di capo delegazione degli azzurri: "Credo sia giusto che faccia delle valutazioni in base a quanto accaduto. Non vedo elementi negativi così come non sarei catastrofista".