LIVE Italia-Bahrain 76-42 Preolimpico basket 2024 in DIRETTA | si entra negli ultimi dieci minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Melli e Gallinari 14;: Haji 12 76-42 MANNION! Vola fino in fondo per appoggiare a fil di sirena il +34 con glie non decisivi 10da giocare. 74-42 Ancora gioco a due Mannion-Ricci, un po’ diverso ma la fine è sempre quella. 72-42 Si iscrive alla partita Chism, ultimo minuto del quarto. 72-40 MANNION-RICCI! Molto ben eseguito questo gioco a due che porta Pippo all’appoggio facile! 70-40 Mannion facilmente fino in fondo. 68-40 Haji con la tripla al limite dei 24. 68-37 Pajola per Gallinari, e si sale sul +31 con l’appoggio! 66-37 Tap in di Petrucelli sul tiro dalla media di Ricci che balla sul ferro. 64-37 Dall’angolo Spissu parte dal palleggio e appoggia con facilità.