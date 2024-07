Le nuove regole degli autovelox per l’estate | i vincoli ai controlli i segnali di preavviso e i ricorsi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il decreto ministeriale Infrastrutture-Interno ha definito lenorme sul posizionamento. Lenon riguardano le strade presidiate da agenti che fermano subito il trasgressore, ma i cosiddetti impianti fissi. Quelli che consentono le rilevazioni «a distanza» e la successiva notifica della multa. Le postazioni fisse già installate hanno un tempo di adeguamento pari a 12 mesi. Il Sole 24 Ore oggi riepiloga il nuovo corpus che è in vigore per. «I comuni dovrebbero spegnerli subito», secondo gli esperti. Mentre c’è chi sostiene che anche le multe per le Ztl siano illegali. Ma il ricorso conviene solo a chi l’ha fatta grossa: altrimenti avere ragione di solito costa molto di più della multa da pagare. IaiDall’entrata in vigore del Dm su strade urbane o extraurbane per installare unè necessario che sia presente almeno una di queste condizioni: alta incidentalità, da dimostrare attraverso i numeri dei cinque anni precedenti; impossibilità a fermare subito i trasgressori, per caratteristiche contingenti della strada; velocità reali oltre il limite documentate dal gestore.