Le ' imprese vicenti' di Bergamo puntano sulla sostenibilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024)in settori diversi, dalla moda all'automotive, le dieci pmi eccellenti di Lombardia Nord arrivate aper la sesta tappa di 'Vincenti', il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medieche rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy. Le azioni indirizzate verso i filoni progettuali del Pnrr e di Transizione 5.0 sono tra i parametri di selezione delle 150 aziende, di cui dieci straniere, presentate durante il tour che entro ottobre toccherà quindici città italiane, in collaborazione con Visa. Levincenti di Lombardia Nord si presentano nel centro congressi Giovanni XXIII aper raccontare la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo.