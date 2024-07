Le azzurre d’argento agli Europei Terza medaglia in quattro anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Nazionale di basket sorde si mette al collo lameda di questo quadriennio olimpico.di Malaga non riesce a riconfermarsi sul tetto d’Europa, dov’era salita nel 2021, ma si prende l’argento, dopo aver eliminato la temibile Lituania in semifinale. Lesi arrendono solo di fronte alla fisicità dell’Ucraina, i cui atleti in questo periodo sembrano battersi con una forza speciale. Non cambia la sostanza per il gruppo della Fssi capitanato da Simona Cascio che negli ultimiha portato a casa un oro (di Pescara), un argento (Deaflympics 2022 in Brasile) e ora l’argento di Malaga. Coi tre bronzi di Salonicco (2016), Samsun (Deaflympics 2017) e Washington (Mondiali Under 21 2018) fanno 6 mede in 13, niente male per una Nazionale nata dal nulla in questa città grazie alla volontà del Dt Beatrice Terenzi e al sostegno degli sponsor che hanno appoggiato il progetto, in particolare il main sponsor Ranocchi software grazie alla sensibilità del patròn Giov, che aveva preso a cuore questa realtà, legame poi mantenuto dalla figlia Arianna.