La squadra di volley ricevuta in Comune

(Di mercoledì 3 luglio 2024)che passione! Ieri mattina inil sindaco e alcuni assessori hanno ricevuto ladel Città di Castello Pallavolo che ha conquistato la promozione nella serie C regionale maschile. Una delegazione di giocatori insieme al dirigente Mauro Alcherigi e al tecnico Enzo Sideri sono stati accolti dagli amministratori. "Città di Castello Pallavolo ha dimostrato ancora una volta come da una storia e da una tradizione sportiva si possano sempre trovare le condizioni per ripartire verso importanti traguardi nazionali. La promozione nel campionato di serie C è una tappa di una ripartenza che è nel Dna della Pallavolo Tifernate", hanno riferito nella cerimonia sindaco e assessori. A proposito di storia quella delin città inizia negli anni ’60: era il 1964 e a Città di Castello nasceva per iniziativa di alcune studentesse la primadi pallavolo femminile chiamata Tifernum.