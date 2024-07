La Repubblica dei Matti intervista a John Foot a 100 anni dalla nascita di Basaglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 –, storico inglese specializzato in storia italiana e autore del libro “Ladei. Francoe la psichiatria radicale in Italia 1961-1978” (Feltrinelli, 2014) è stato ospite martedi 2 luglio a San Salvi, in occasione del “Festival Franco100”, organizzatocompagnia teatrale Chille de la Balanza. A centodi, l’autore è stato invitato a discutere dell’importanza della figura dello psichiatra, raccontata nel libro dovericostruisce la storia dei manicomi in Italia, e dell’approvazione della legge 180 del 1978 (anche detta “legge”) che ne sancì la chiusura per sempre. Com’è nata la sua passione per la storia e la cultura dell’Italia? “Beh c’entra con Firenze.