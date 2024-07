La Promessa trame spagnole | una grave malattia si abbatte sul protagonista

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Clamoroso colpo di scena nelle prossime puntate de La, a uno dei personaggi più amati verrà svelata una diagnosi abbastanza seria. Solamente qualche giorno fa Mediaset è intervenuta sui palinsesti estivi, andando a ritoccare la programmazione di numerosi programmi in onda sulle proprie reti. Tra questi anche Lache dal 29 giugno viene trasmesso su Canale 5 pure nel fine settimana, nella fascia oraria che va dalle 15 e 30 alle 16 e 40. L’appuntamento a quanto pare rimarrà invariato fino all’inizio delle rispettive stagioni di Amici, Uomini e Donne e Verissimo. I fan della soap spagnola ovviamente non possono che gioire dell’operazione. Arrivano le prime anticipazioni dalla Spagna per gli episodi de La– notizie.com (Fonte foto @Mediaset Infinity)Proprio in queste ore, tra l’altro, sono emerse le prime anticipazioni per quanto riguarda le prossime puntate dello sceneggiato che, ricordiamo, va in onda in Spagna da gennaio dello scorso anno mentre da noi è arrivato solamente a maggio.