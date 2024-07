La lettera di Meloni Pavoncello | Vengo da sinistra ma non la riconosco più Anzi è pericolosa…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 luglio 2024) A Cityrumors.it parla il presidente della Federazione Maccabi spiega il momento difficile che sta vivendo la comunità ebraica: “Per fortuna che c’è gente come la Premier, se penso a quello che si sta vedendo in giro e nessuno dafa nulla, hanno deposto le armi” “Ladi Giorgiaai dirigente di Fratelli d’Italia l’ho trovata corretta e una giusta presa di posizione, anche se, se devo essere totalmente sincero e franco, mi viene il voltastomaco a pensare che si sta concentrando tanto sui ragazzi di Gioventù Nazionale e ad alcune cose che dicono che non mi piacciono e non ci devono essere sia chiaro, ma lo dico io, credo proprio che siano situazioni di ragazzi che col tempo spariscono, la voglio vedere e la vedo così, a me quello che fa paura e ribrezzo e non se ne parla quanto e più di quello della gioventùana, sono anche i ragazzi die tanti di loro stanno prendendo posizioni antisemite ma nessuno dice nulla.