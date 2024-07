Italia-Australia oggi in tv | programma orario e diretta Mondiali U17 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come ottavi di finale deiU17di. I ragazzi di coach Mangone hanno chiuso il girone in quarta e ultima posizione, ma vogliono immediatamente riscattarsi. Non sarà però facile contro la compaginena, che ha vinto tutte e tre le partite giocate e ha intenzione di proseguire il proprio percorso netto. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di mercoledì 3 luglio. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per iU17di. RISULTATI E CLASSIFICHE STREAMING E TV – La partita sarà trasmessa instreaming gratuitamente sul canale YouTube della FIBA, raggiungibile tramite il seguente link.