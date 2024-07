Iscrizioni aperte al 44 Rally Internazionale Casentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Arezzo, 3 luglio 2024 – Ci sarà tempo fino alla mezzanotte di domenica 7 luglio per prendere parte al 44°, terzo appuntamento di InternationalCup e di MitropaCup in programma venerdì 12 e sabato 13 luglio in provincia di Arezzo. La gara, organizzata da Scuderia Etruria scrl, sta facendo registrare importanti numeri in termini di adesioni, confermando l’appeal che da anni caratterizza l’evento. Grande, il fermento riscontrato dagli organizzatori a poco più di una settimana dalla manifestazione, con le adesioni che hanno superato le “tre cifre”. Centocinque chilometri cronometrati, distribuiti su otto prove speciali: questo il format che coinvolgerà vetture moderne e vetture storiche, esemplari che garantiranno agli appassionati un confronto di alto contenuto tecnico.