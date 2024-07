Il logo della discordia La presidente ci ripensa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Li ha ascoltati e alla fine ha deciso di fare un mezzo passo indietro. Ladel Rimini, Stefania Di Salvo sceglie la viamediazione con i tifosi. Neanche a dirlo, al centro’contesa’ c’è il nuovodel club di Piazzale del Popolo. Quello che appena qualche giorno fa il club ha deciso di ’aggiornare’. Cos che non è affatto piaciuta ai tifosi che addirittura sono scesi in strada a protestare. Così, mugugno dopo mugugno, la numero uno del Rimini, ha scelto di arrivare a miti consigli. "In questi giorni – scrive la Di Salvo – ho riflettuto con i miei più stretti collaboratori sul rebranding che sta facendo tanto discutere. La reazione emotiva al cambio sinceramente la aspettavo. E’ una dinamica del calcio già vista in tantissime situazioni, questo è un mondo che le persone sentono molto anche ’di pancia’ e la reazione in questi casi è sempre molto simile".