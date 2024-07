Il ct dell’Italia Under 17 Favo | I giovani bravi ci sono poi qualcosa si intoppa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il ct17, Massimiliano, ha concesso un’intervista al ‘Mattino‘, parlando deiin Italia e delle loro difficoltà ad emergere: “I talenti ciassolutamente, ma poisi: dobbiamo osare di più. I nostrimeritano spazio e i club devono credere di più in loro, soprattutto in quelli di qualità. Bisogna costruire un progetto sui“.ha poi aggiunto: “Noi selezioniamo i migliori e proviamo a farli crescere, ma l’educazione non è federale, quella la danno i settorili. I grandi risultati a livellole? Non voglio pensare che siamosolo noi allenatori. Senza i buoni giocatori l’allenatore fa poco“. Il ct17: “Ici, poisi” SportFace.