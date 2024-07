Il benessere dei pesci è importante per 4 italiani su 5 | i risultati del nostro ultimo sondaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) di Elisa Bianco* Con l’associazione spagnola Observatorio de Bienestar Animal, abbiamo commissionato un ampioa YouGov in cinque paesi dell’Unione Europea – Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna – con l’obiettivo di valutare l’interesse delle cittadine e dei cittadini Ue nei confronti delle condizioni deiallevati, in particolare trote, orate e branzini. In Italia, così come negli altri Paesi, ilrileva la richiesta di pratiche più attente aldeinegli allevamenti e di normative più stringenti, registrando inoltre una preoccupazione diffusa per quanto riguarda gli attuali metodi di macellazione. Su questo punto, lo studio riporta differenze statisticamente rilevanti a seconda che le persone siano o meno correttamente informate, in particolare sulle fasi finali di vita dei