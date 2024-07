I rischi nascosti in pane e biscotti Il decalogo per sfornare in maniera sicura e buona

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Se c'è una cosa che attrae i nostri sensi come il canto delle sirene per Ulisse, questo è il profumo delappena sfornato. E se il filone ha una bella crosta marrone, scura e appetitosa che già promette croccantezza, allora il rapimento diventa totale. Eppure, è proprio dietro a quelche si nasconde in agguato uno dei più infidi e insidiosi nemici della nostra salute: l'acrilammide. Sostanza poco conosciuta e molto cancerogena. Il pericolo nascosto nel«Ed è proprio ilil più pericoloso contenitore di acrilammide - spiega Chiara Manzi, nutrizionista e studiosa di longevità - Ilè l'alimento che maggiormente contribuisce all’assunzione di questo cancerogeno, seguito daie da altri prodotti da forno: i bambini consumano molti di questi alimenti e sono tra le fasce più vulnerabili.