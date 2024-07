Ha adescato sui social oltre 20 bambine tra gli 8 e i 10 anni | arrestato 40enne per pedopornografia e violenza sessuale virtuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un quarantenne è statodalla polizia postale e delle comunicazioni di Bologna con l’accusa di adescamento online di minorenni,e pornografia minorile. Nei dispositivi elettronici dell’uomo è stato trovato materiale pedopornografico appartenente a 24diverse, dall’età compresa tra gli 8 e i 10. A far scattare le indagini è stata la denuncia da parte di una ragazza oggi di 11. L’uomo, come raccontato dalla giovane vittima, l’ha contattata suinetwork, fingendosi un suo coetaneo e convincendola a inviare foto sessualmente esplicite. Lo stesso modus operandi è stato utilizzato con altre 23 vittime, indotte a compiere atti di autoerotismo e a realizzare foto e video espliciti, come accertato in seguito al sequestro del cellulare e di altri dispositivi elettronici.