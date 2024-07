Grosso incendio nella zona industriale di Pesaro | allarme per una colonna di fumo in cielo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Undi vaste proporzioni è scoppiato attorno alle 22 nei pressi delladi Chiusa di Ginestreto suscitandotra i residenti e i passanti. L', non distante dalle fabbriche che al momento non sono state lambite dalle fiamme, ha interessato un ampio appezzamento agricolo, richiamando anche l'attenzione degli automobilisti della vicina strada Montelabbatese. A bruciare pare sia un grande quantitativo di paglia amnucchiata nel campo. Il fuoco è divampato in altezza, favorito anche dal vento, alimentando unadivisibile per chilometri. Non si esclude il dolo. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. .