Giorgetti | Confermo i 20 miliardi di privatizzazioni annunciati Se gli stranieri investono in Italia è positivo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il Ministro dell’Economia e delle Finanze durante la conferenza stampa al Ministero, che sancisce l’accordo tra Ita Airways e Lufthansa, conferma l’obiettivo del governo per raggiungere i 20di. “Siate fiduciosi che i numeri che abbiamo annunciato saranno raggiunti” dice ai giornalisti. L’accordo presentato oggi arriva dopo che la Rete Telecom è passata a Kkr e dopo altre operazioni che hanno coinvolto società e fondi. Un paradosso per un governo che si dice ‘patriottico’? “Se c’è interesse sull’io la vedo cosa una cosa positiva” risponde il ministroai giornalisti. Ed annuncia “la stesso logica dell’accordo Ita-Lufthansa” per Monte dei Paschi. “Noi – spiega il titolare dell’Economia del governo Meloni – non è che vogliamo vendere Mps per portare a casa un po’ di soldi alla disperata perché non siamo in condizioni disperate.