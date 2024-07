Fognini oltraggio in diretta | l’hanno visto tutti spettacolo indegno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 3 luglio 2024), quello che ha fatto è un vero e proprio: errore imperdonabile, se ne sono accorti. È opinione comune che il cambio vita passi, spesso e volentieri, dal cambio look. E questa voglia di novità si ripercuote, nella maggior parte dei casi, sui capelli. Qualcuno ci dà un taglio, qualcun altro ne scombina totalmente forme e volumi. Poi c’è chi, come Fabio, in preda ad un vero e proprio colpo di testa – nel senso letterale del termine – passa dal castano al platino con estrema nonchalance. Fabiosi è regalato un nuovo hairstyle (AnsaFoto) – Ilveggente.itPer quanto opinabile, il nuovo colore di capelli diè coinciso con un restyling totale. Esteriore, ma anche “interiore”. Quello che ha calcato i palcoscenici europei nelle ultime settimane è un campione in grande spolvero, che ha ritrovato il sorriso e la forza per tenere testa ad avversari più giovani e, almeno teoricamente, più forti di lui.