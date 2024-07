Festa per scambisti… ma è un libro per bambini Ed esplodono le polemiche Vogliono legalizzare la pedofilia VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ha scatenato moltein Rete la pubblicazione di in libretto scritto da Brad Gosse, un comico del filone “black humor” che vive a Toronto, in Canada. Intitolato “Laper Scambisti di Mamma e Papà“, il volume non appartiene alla filiera dei tanti libretti ironici a cui siamo abituati, e non è nemmeno un trattato sulle abitudini sessuali degli adulti. O meglio, un po’ lo è: solo che si tratta di unper. Volutamente provocatorio nelle intenzioni dell’autore. Ed esplicito sin dalla copertina. Il lavoro di Gosse abbonda di riferimenti a tematiche erotiche “particolari”. Basta leggere qualche estratto: “I miei parenti sono degli scambisti, proprio come me”, recita il piccolo protagonista del volume. Oppure: “Mamma è andata su Internet per cercare nuovi amici”.