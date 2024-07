Federer | Speriamo che Novak possa continuare a battere tutti i record

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’ex numero 1 del mondo del tennis, Roger, ha in questi giorni rilasciato molteplici interviste in vista della pubblicazione del suo nuovo documentario: “: Twelve Five Days”. Al podcast “What Now? con Trevor Noah“, lo svizzero ha parlato della sua decisione di rendere pubblico il materiale che ha registrato sui suoi ultimi giorni di carriera, culminati con il famoso match in doppio con Rafa Nadal nella Laver Cup. Inoltre, l’ex numero 1 del mondo, ha fatto riferimento al grande supporto di sua moglie, Mirka, perquesti anni: “Penso che la parte migliore sia che non doveva essere un film. Doveva essere solo per noi, per partire per i miei figli, per la mia squadra, per i miei amici, per poterlo rivedere un giorno. Il fatto è che sono stato molto felice, aperto con i media, sempre felice di scattare foto e parlare con, ma ciò che è privato è privato.