F1 GP Monza 2024 nuovi biglietti disponibili da oggi in vendita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nuovetà diper i tanti appassionati che vorranno recarsi aper il GP di Formula 1 in programma nel weekend dal 30 agosto al 1 settembre. “Saranno indalle 13 di, attraverso i consueti canali dionline sul sitonet.it, ticketone.it e presso i puntiufficiali Ticketone e all’interno dell’Autodromo NazionalealCircuit Shopper le tribune 10bis (Lesmo 2 Interno), 19 (Uscita Ascari B) e 20 (Uscita Ascari C). A meno di due mesi dal semaforo verde del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italiacrescono le possibilità per gli appassionati per seguire da vicino i propri idoli nel Tempio della Velocità”. Lo ha reso noto lo stesso Autodromo Nazionale. Da ricordare che il via ufficiale è previsto per giovedì 29 agosto con l’apertura della Fan Zone con ingresso libero.