Esposito | ADL presidente intelligente prendendo Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Salvatore, attore, è intervenuto a Napoli Magazine Live. Di seguito le sue dichiarazioni: “Mi è piaciuto molto quandoha detto che Napoli non deve essere considerata una meta, ma un punto d’arrivo e anche quando ha detto che decide lui. Si tratta di una svolta, con De Laurentiis che si è dimostrato unche ha voluto rimediare ai suoi errori e l’ha fatto nel migliore dei modi. L’obiettivo è vendere Osimhen. Lukaku? Non so quanto convenga al Napoli a quelle cifre, si tratta di un calciatore in fase calante. Per l’attacco mi piacciono Gyokeres, Sesko e Gimenez, ma si sono confrontati poco con il calcio italiano. Credo che prima dell’inizio del ritiro verranno ufficializzati due o tre colpi, mentre penso che la situazione Osimhen andrà per le lunghe.