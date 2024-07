Donovan Dijak | Il mio periodo in ROH è stato importante per arrivare in WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il Pro Wrestling Culture podcast insieme a Manuel Ish di TSOW, hanno interviin esclusivafresco di fine del suo rapporto lavorativo con la WWE.ha toccato diverse tematiche nella chiacchierata, tra cui il suo passato in ROH. Uno dei temi trattati è la vittoria nel Top Prospect Tournament del 2015 e ilvissuto nella House of Truth.L’atleta ha definito quella parendesi come un bellissimoper il quale si ritiene grato e felice di aver fatto parte, soprattutto felice di aver vinto il Top Prospect Tournament. Viene considerato da lui stesso un punto di partenza verso una crescitache lo ha direzionato poi verso la WWE pochi anni più tardi (2017 ndr). Qui potete recuperare l’intervista completa.