Concorsi pilotati nella sanità l’ex governatrice Pd dell’Umbria Catiuscia Marini condannata a 2 anni

(Di mercoledì 3 luglio 2024)presidente della Regione Umbria, Pd, è stataa duedi reclusione dal tribunale di Perugia per due degli episodi contestati nel processo per la presunta manipolazione dibanditi dall’Azienda ospedaliera e dall’Usl 1. Assolta invece “per non avere commesso il fatto” dall’accusa di associazione per delinquere. Reato quest’ultimo del quale sono stati invece ritenuti responsabiliassessore regionale alla, Luca Barberini, esegretario regionale del Pd e sottosegretario, Gianpiero Bocci, condannati il prima a tree il secondo a duee sette mesi. Barberini e Bocci erano entrambi finiti agli arresti quando deflagrò l’inchiesta, nell’aprile 2019. I presuntiportarono, dopo diversi tentennamenti da parte del Pd, alle dimissioni di, che diventarono esecutive il 28 maggio 2019.