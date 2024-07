Com’è morto Jim Morrison? Tra storia e leggenda le ultime ore del rocker

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il 3 luglio 1971 moriva a Parigi Jim, il leader dei The Doors. E in quel momento nasceva un mito in grado di sopravvivere alla classicadelmaledettodi overdose. Ma così è stato. James Douglas, detto Jim, lasciò questo mondo ufficialmente per infarto e arresto cardiaco. Con ogni probabilità, dopo aver inalato dell’eroina preparatagli dalla compagna Pam. Aveva solo 27 anni ed entrò di diritto, suo malgrado, nel famigerato club 27 che avrebbe poi accolto Kurt Cobain, Amy Winehouse. E di cui già facevano parte Brian Jones, Jimi Hendrix e Janis Joplin. Ma cosa successe nelleore di vita di Jim? Diciamo che la sua salute era precaria da tempo, a causa degli eccessi di alcol e sigarette. Ragione, questa, che rese frettolose le indagini sulla sua morte.