Cinema in lutto ci lascia una vera leggenda

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È morto il noto volto di Hollywood all’età di 89 anni. Stando a quanto dichiarato dalla sua agente Carri McClure e dalla famiglia, si è spento nella sua casa di Los Angeles, circondato dai suoi affetti più cari. L’artista arrivò all’apice della sua carriera negli anni ’70, quando vinse un premio Oscar. Durante il suo lungo percorso lavorativo ha collaborato con attori del calibro di Jack Nicholson e Tom Cruise. In tanti lo ricordano come un brillante artista con un forte senso di empatia verso coloro con i quali lavorava. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Belen, il fidanzato ‘nascosto’ alle nozze di Cecilia: il motivo Leggi anche: Eros Ramazzotti e la fidanzata Dalila: “Aria di tempesta con lei” Robert Towne è morto, addio allo sceneggiatore premio Oscar per “Chinatown” Il famoso sceneggiatore Robert Towne è scomparso all’età di 89 anni.