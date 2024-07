Chiara Ferragni altro colpo durissimo | chiude la sua attività

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è senza pace:per la bella influencer che era stata fotografata con il suo nuovo compagno. Nuovi problemi sul lavoro, ecco cos’è successo Non è certo un bel momento per. L’influencer nonché imprenditrice digitale sta vivendo un 2024 da incubo. Tutto è iniziato, a dir la verità, dallo scorso dicembre con il pandoro gate. L’accusa riguardo la pubblicità ingannevole sulla beneficenza è stata un vero e proprio tsunami che ha colpito la 37enne. Un terremoto che ha sconquassato non solo la sua vita lavorativa, ma anche quella sentimentale: il matrimonio, che già aveva qualche crepa, è finito definitivamente. Fedez è scappato in Florida per non farsi travolgere da quanto stesse accadendo, lasciando la moglie ed i figli.