Capelli strappati Estate in diretta rissa choc Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini sconvolti

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ininmartedì pomeriggio. Il fatto è accaduto durante le riprese di un servizio dedicato all’omicidio di Pierina Paganelli, la donna trovata morta a Rimini il 4 ottobre 2023. Mentre l’inviato Valerio Scarponi conduceva l’intervista, Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi, le due donne legate a Louis Dassilva, il 34enne indagato per l’omicidio, si sono azzuffate. Due troupe televisive, una della Rai e l’altra di Mediaset, avevano fatto un sopralluogo in via del Ciclamino, dove lo scorso anno è stata trovata morta la signora Pierina. Mentre Manuela, nuora della vittima, stava parlando con i giornalisti davanti a delle scritte ingiuriose, è passata la vicina Valeria col marito Louis ed è scoppiato il caos. Dagli insulti si è poi passati alle mani, con un pugno sferrato e Dassilva costretto a sollevato di peso la moglie per portarla via.