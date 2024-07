Biden non rinuncia a correre per il bis e accampa scuse per giustificare il disastroso duello tv con Trump Ma il New York Times alimenta i dubbi sulla sua salute

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo ilin tv con lo sfidante Donalde le conseguenti richieste dire alla corsa alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joeprova ala sua scarsa performance così da lasciarsi alle spalle polemiche e critiche. Come raccontato, con tono scherzoso durante una raccolta fondi per la sua campagna elettorale, il candidato dei democratici ha dato la colpa ai “lunghi viaggi internazionali” intrapresi nei giorni precedenti al dibattito. “Non è una scusa, ma una spiegazione”, ha spiegato l’81 enne, aggiungendo di essere “non molto furbo” e di aver viaggiato per il mondo “senza ascoltare i consigli del mio staff e poi mi sono quasi addormentato sul palco”. Difficile dire se le sue siano state mere battute o meno perché le telecamere non sono ammesse alle sue raccolte fondi e i media che hanno riportato questo siparietto si sono affidati a resoconti scritti.