Basket Preolimpico 2024 | tutto facile per l’Italia all’esordio Bahrain battuto 114-53

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nessun problema pernella prima partita del torneodi San Juandi: contro il, infatti, finisce 114-53.secondo pronostico, quindi, con i ragazzi di coach Pozzecco che hanno comunque dimostrato grande concentrazione in un match comunque utile per trovare sempre più ritmo e affiatamento in vista dei prossimi impegni, a partire dal secondo incontro contro il ben più quotato Portorico. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL PROGRAMMA DI SAN JUAN TABELLONE E ACCOPPIAMENTI IL CALENDARIO DELIL REGOLAMENTO, CHI VA A PARIGILA CRONACA – Il canovaccio della partita è molto chiaro fin dalle prime battute, conche mette in atto una rapida circolazione palla, spesso senza nemmeno palleggiare, abbinando una forte pressione difensiva, mettendo in difficoltà l’attacco del