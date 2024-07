Avengers 5 | novità sull’inizio della produzione e sulla regia

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 3 luglio 2024)5:5 (precedentemente noto come: The Kang Dynasty) non ha avuto il percorso dipiù agevole dopo aver perso il suo regista originale, uno sceneggiatore e la star Jonathan Majors, ma sembra che i Marvel Studios abbiano finalmente riportato le cosebuona strada. Secondo Nexus Point News, le riprese dovrebbero iniziare alla fine di marzo 2025, fino alla fine dell’estate 2025. Il sito nota inoltre: “A causa delle dimensioni del cast e del film stesso, diversi attori gireranno le loro scene in blocchi. Gli attori potrebbero dover filmare tutte le loro scene contemporaneamente nell’arco di settimane senza che l’intero cast o addirittura tutti nella scena siano presenti durante le riprese.