Aspettando Deadpool & Wolverine scopriamo qui i camei confermati finora

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il debutto dista suscitando grande attesa, grazie a una gamma di prodotti promozionali che ne stanno accrescendo l’interesse. Tra questi spiccano le sneaker in edizione speciale a cura di Panam, con i colori caratteristici die quelli dinel suo classico costume giallo e blu. È stato inoltre annunciato che il film avrà delle esclusive confezioni per popcorn disponibili nei cinema Cinépolis, con due design unici: uno dedicato ache colpisce il contenitore con gli artigli e l'altro di, tutto intento a chiedere di fare silenzio, prima di nascondersi fra i popcorn. Naturalmente, non è solo il merchandising a rendere attesissimo questo film che arriverà al cinema il 25 luglio 2024. Fanno la loro parte anche le indiscrezioni che trapelano rispetto a questo nuovo capitolo dell'epopea Marvel, a meno di un mese dall'uscita nelle sale.