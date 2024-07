Artis Suavitas premiate le stelle di musica arte e imprenditoria internazionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

La quinta edizione del Premioha visto come madrina l'attrice Martina Stella, mentre la conduttrice della serata è stata Alessia Mancini. La serata è stata impreziosita dall'attrice Pia Lanciotti, donna Wanda Di Salvo della fiction Rai 'Mare Fuori', dall'omaggio a Mogol da pdel cantante Stefano Larizza e dalla performance con la sabbia di Susy Sandt. Grandi emozioni grazie a Daniela Di Maggio e al suo ricordo del figlio Giogiò. Ad essere stati premiati sono stati i cantautori Malika Ayane e Gigi D'Alessio, il conduttore tv, giornalista e scrittore Roberto Giacobbo, la casa di produzione di contenuti per web e tv The Jackal, l'autore Mogol, lo scultore Lorenzo Quinn, il campione di basket Nba Linton Johnson, l'atleta, modella e creator Valentina Vignali, l'amministratore delegato di Costa Crociere Mario Zanetti, la senatrice a vita Liliana Segre e il fondatore e amministratore delegato del gruppo Lever Touch Giovanni Liccardo.