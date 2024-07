Arrivano in Europa le prime dosi del nuovo vaccino per il quarto trimestre 2024

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024)inper illedi unche combatte un virus importante. L’introduzione sul mercato europeo delledi questorappresenta non solo un traguardo scientifico ma anche un importante progresso verso la protezione globale da questa patologia virale. Arriva l’ok per ilinnovativo in– notizie.comL’si appresta a fare un significativo passo avanti nella lotta contro il virus Chikungunya, grazie all’imminente disponibilità del primoal mondo dedicato a contrastare questa malattia. La Commissione europea ha recentemente dato il suo benestare per l’introduzione sul mercato di questo innovativo, segnando un momento storico nella prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare.