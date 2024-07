Arnautovic a sorpresa | Austria forse la mia ultima gara! Ora devo riflettere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Markodopo l’eliminazione dell’agli Europei si pronuncia sul proprio futuro in Nazionale. L’attaccante dell’Inter sembra particolarmente provato. DELUSIONE – Ieri sera Markoha visto scivolare fra le sue mani e quelle dei compagni dell’il sogno di proseguire l’avventura agli Europei. La Turchia dell’altro interista Hakan Calhanoglu, infatti, ha avuto la meglio, riuscendo a strappare il pass per i quarti di finale con un 1-2 definitivo. Pur avendo dimostrato sportività nei riguardi del compagno nerazzurro, al termine della partitasi è mostrato particolarmente provato dalla disfatta. Tanto da pensare addirittura al futuro con la Nazionale in termini pessimistici., i dubbi sul futuro con l’! FUTURO NERO – Al termine di-Turchia Marko, interrogato dall’emittente ServusTV, ha dichiarato sulla propria carriera con la casacca della Nazionale: «Può darsi che per me sia stata l’partita.