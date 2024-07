Ancora una pessima notizia per Chiara Ferragni | il suo storico negozio a Milano verso la chiusura

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) IldidilaLo scandalo Balocco potrebbe aver provocato un altro terremoto in casa: secondo Chi, infatti, l’influencer starebbe per chiudere il suodi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, sostiene che lo store situato in via Capelli, il passaggio che collega Corso Como a piazza Gae Aulenti, abbasserà le saracinesche ad agosto. Il, che si estende su una superficie di 120 metri quadrati, è sicuramente simbolico perdal momento che è stato il primo inaugurato dall’influencer nell’ormai lontano 2017. Non è chiaro, però, se lasia stata provocata dal pandoro-gate, o meglio dai suoi effetti, o se vi siano altri motivi. Quel che è certo è che, pochi giorni dopo il caso Balocco e il contestato video di scuse dell’imprenditrice digitale, il, in occasione dei saldi invernali, aveva registrato un vistoso calo di presenze nonostante gli sconti che andavano dal 40 al 60%.