Altroché storie brevi… | Rudy Zerbi e la foto con Annalisa 14 anni fa lei è irriconoscibile | Guarda

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico, DJ e conduttore televisivo.di sicuro ne capisce di musica e tra i tanti talenti coltivati, lanciati e portati al successo c'è anche una delle cantanti e performer più in auge del momento, cioèScarrone, nota a tutti semplicemente come. Per lei, a 38, 13 dischi d'oro e 14 di platino. Addirittura, la NASA le ha voluto dedicare un asteroide, premiando la sua laurea ed il suo amore per la fisica, che hanno caratterizzatoben prima della sua ascesa musicale. 20014 è l'asteroide scoperto nel 1991 dall'astronauta Henry E. Holt, ma l'agenzia governativa spaziale ha voluto cambiare il suo nome solamente adesso.ha voluto festeggiare i 14di amicizia prendendo spunto dalla nuova hit della cantante savonese, in duetto con il milanese Tananai, cioè “Brevi”.